ما الذي حدث في دوسلدورف الألمانية فجر الجمعة؟

المواطن ـ ألمانيا:

أكّدت الشرطة الألمانية، اعتقال رجل يعاني على ما يبدو من اضطرابات عقلية، بعدما نفذ فجر الجمعة، هجومًا بواسطة “ساطور”، في محطة القطارات الرئيسة في دوسلدورف ما أسفر عن سبعة جرحى في حصيلة جديدة.

وأوضحت الشرطة، في بيان لها، أنَّ “المشتبه فيه الموقوف والمصاب بجروح، هو رجل يبلغ من العمر 36 عاماً، ويتحدر من يوغوسلافيا السابقة، ويعاني على ما يبدو من اضطرابات عقلية”.

وأشارت إلى أنّه “قبيل الساعة 19:50 بتوقيت غرينيتش ترجل المهاجم من أحد قطارات الضواحي، مسلحًا بفأس، وانقض على من في المحطة موقعاً سبعة جرحى بينهم ثلاثة إصاباتهم بالغة”.

وأبرزت الشرطة أنَّ “المهاجم حاول الفرار بالقفز من أعلى جسر إلا أنه أُصيب لدى سقوطه بجروح خطرة”. وكانت الشرطة أعلنت في بادئ الأمر أنَّ الهجوم نفذه عدد من الأشخاص مسلحين بفؤوس، إلا أنها عادت وقالت إن “الفرضية الأولية هي أنَّ المهاجم كان وحده”.

يذكر أنَّ الهجوم أدى إلى تعليق الحركة في محطة القطارات قرابة أربع ساعات، كما فرضت الشرطة طوقاً أمنياً في محيط محطة القطارات، ونشرت عناصر من قوات التدخل السريع.