ما هو موهبة وأين تجد نتائج المشاركين في اختباراته؟

المواطن ـ زياد النفيعي ـ الرياض:

أعلن المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، عن نتائج “موهبة 1438″، للصف الثالث والسادس الابتدائي، والصف الثالث متوسط، حيث يتم عرض نتائج اختبار قياس لجميع الطلاب والطالبات، ممن حضروا الاختبارات خلال شهر جمادى أول في جميع مدن ومحافظات المملكة.

ويأتي ذلك بعدما خاض طلاب الصف الثالث والصف السادس الابتدائي والثالث المتوسط الاختبارات، التي أعدّها المركز الوطني للقياس والتقويم، تحت مسمى اختبارات “مقياس موهبة”، لتحديد القدرات الذهنية والإمكانات العقلية والمواهب للطلاب، لاسيّما لمن هم مسجلون بالمشروع الوطني للتعرف على الموهوبين.

وأعلن المركز الوطني “قياس وبوابة موهبة”، اليوم الثلاثاء 21 أذار/مارس 2017، نتائج قياس موهبة، التي يمكنك الحصول عليها عبر الدخول من هنا.

يذكر أنًّ مقياس موهبة تم تصميمه لفئات محددة، وهو يقيس القدرات العقلية، وليس تقييمًا للمعلومات المكتسبة من المناهج الدراسية.