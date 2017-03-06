مبادرات “مسك الخيرية” في #معرض_الرياض_الدولي_للكتاب تلامس طموح الأدباء الشباب

المواطن ـ زياد النفيعي ـ الرياض:

تضع مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز “مسك الخيرية”، اللمسات النهائية على 4 مبادرات، ضمن مشاركتها في معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م، الذي سيفتتح يوم الأربعاء المقبل.

وتعكس المبادرات الأربع، رغبة المؤسسة الحقيقية في إثراء الجانب الثقافي والمعرفي للشباب، عبر التماشي مع توجهاتهم الإبداعية وقضاياهم الأدبية، بأسلوب عصري يلامس طموحاتهم، ويتفهم واقعهم، ويجعل منهم المرسل والمتلقي في اللحظة نفسها.

الكتاب السمعي:

تنطلق هذه المبادرة من فكرة مبتكرة وتفاعلية، تقوم على إشراك المجتمع في تحويل الكتب الورقية إلى كتب سمعية، تخدم شريحة كبيرة من المجتمع، عبر تخصيص زاويتين في جناح “مسك” للزوار، وذلك لتسجيل أصواتهم وهم يقرؤون كتابًا، بحيث يتم بعدها جمع الملفات الصوتية، وتنقيتها، ودمجها، لتصبح بمجملها كتابًا مسموعًا يضاف إلى المكتبات السمعية.

الكتب الإلكترونية:

يتيح جناح مؤسسة مسك الخيرية إمكان تحميل عدد من الكتب في مختلف المجالات بصيغة إلكترونية، عن طريق مسح الشفرة الإلكترونية (باركود) مجاناً على مختلف الأجهزة.

منصة الأدباء التفاعلية:

ويتحدث من خلالها أدباء ومبدعون عن تجاربهم الأدبية، بهدف إلهام الشباب والفتيات في مختلف المجالات الأدبية، إذ سيكون الحديث مباشراً ومستهدفاً الحضور في المعرض، ضمن برنامج يومي في ثلاث فقرات، مدة كل منها نصف ساعة، وسيتاح بعد ذلك المجال للجمهور أن يلتقي بالمبدعين في الجناح.

الاستفتاء:

تعكس المبادرة الرابعة، حرص “مسك الخيرية” على استشعار احتياجات الشباب المبدع في المجالات الأدبية، لتبني لهم برامج تدريبية تسبر الفجوة المعرفية فيما بينهم و بين الإبداع، وتتضمن المبادرة إجراء استفتاء لزوار معرض الكتاب، لمعرفة احتياجاتهم المعرفية، بهدف تصميم دورات تدريبية تساعدهم على التأليف والكتابة الأدبية في النسخة المقبلة من مهرجان “حكايا مسك”، في الرياض. وستتم دعوة المشاركين في الاستفتاء حسب حاجتهم التي عبروا عنها في الاستفتاء.

يذكر أنّه تأتي مشاركة “مسك الخيرية” في معرض الكتاب امتداداً لمشاركاتها السابقة، التي شملت عددًا من الأنشطة الثقافية الهادفة إلى تمكين الشباب وربطهم بالمشهد الثقافي في المملكة.