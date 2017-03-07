مبادرة “خير خلف” من لجنة تنمية حي الزهرة بالرياض تكرّم أبناء الشهداء والمرابطين

المواطن ـ الرياض:

كرّمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي الزهرة بالرياض، الثلاثاء، أبناء الشهداء والمرابطين في الحد الجنوبي تحت شعار “تعزيز افتخار المجتمع بقيمة التضحيات التي يقدمها المرابطون”، بالتعاون مع مكتب التعليم بالسويدي.

وقدمت اللجنة، خلال حفل التكريم، الدروع والهدايا التذكارية، لأكثر من 43 من أبناء المرابطين والشهداء، تفعيلاً لمبادرة “خير خلف”، التي تنفذ من قبل عدد من الجمعيات ولجان ومراكز التنمية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وتخلل الحفل إلقاء قصيدة عن حب الوطن والدفاع عنه، ألقاها الطالب خالد الضويان، ثم كلمة اللجنة للدكتور سعود العاصم تحدث فيها عن الهدف من المبادرة، ثم ألقى الطالب محمد عبدالرحمن الفهيد كلمة أبناء الشهداء، نيابة عن أقرانه ممن فقدوا آباءهم دفاعًا عن الوطن، بعدها ألقى المنشد شاهر المطيري قصيدة وطنيه إنشادية.

وخُتم الحفل بتكريم أبناء المرابطين في الحد الجنوبي ، وأبناء الشهداء والمدارس المشاركة التي تحتضنهم .

يذكر أنّه حضر الحفل وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعد للتنمية الاجتماعية سميّر العتيبي، ومدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض المهندس طارق الزهراني، ومساعد المدير العام للتنمية الاجتماعية فهد الجنيدل، ومدير لجنة التنمية بالزهرة الدكتور سعود العاصم، وعدد من منسوبي فرع وزارة العمل والتنمية بالرياض، ومنسوبي التعليم بالسويدي، وعدد من المهتمين بالشأن الاجتماعي والتنموي.