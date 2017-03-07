مبتعثة سعودية تطور “بروتوكولاً” لتنظيم السكر بزيت الزيتون

المواطن – الرياض

طوّرت الطالبة عبير سعد عسيري بكلية التمريض في جامعة الملك خالد، والمبتعثة لدراسة الماجستير في جامعة إنديانا ببنسلفانيا “بروتوكولاً” مبنياً على البراهين لتنظيم مستوى السكر بالدم “النوع الثاني” لدى الكبار، باستخدام زيت الزيتون.

وقالت عسيري إن هذا البروتوكول يؤسس لجمع الأدلة والبراهين لانتظام السكر في الدم، باستخدام زيت الزيتون.

وأوضحت أنه لتطبيق هذا البروتوكول لابد من أن يتم تقييم الحالة الصحية للمريض، وتحديد الكمية التي يستهلكها بعد معرفة التاريخ المرضي، ويشترط للحصول على انتظام السكر أن يتم استهلاكه بشكل يومي، وبما لا يقل عن ١٢٠ جراماً في اليوم.

كما ينصح المريض بالمحافظة على نمط الحياة الصحي من ممارسة الرياضة، والمحافظة على الغذاء المتوازن، كما أن المخرجات المحتملة، كما أظهر تحليل بعض الدراسات السابقة في هذا المجال بعد تطبيقه، أنه يمنع حصول المضاعفات لمريض السكر، والذي يتوقع وضمن معايير طبية، أنه بتنفيذه على المدى الطويل، سيلاحظ انتظام مستمر لمستوى السكر في الدم، بالإضافة إلى انخفاض في مستوى الكوليسترول العالي في الدم، وانخفاض في مستوى الضغط، وإنقاص الوزن، وخفض التكلفة على المؤسسات الصحية.

يشار إلى أنه قد تم اختيار المبتعثة متحدثة في أحد المؤتمرات الدولية الصحية بأمريكا، وحازت خلاله position honorable guest.