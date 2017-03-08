محافظ التدريب التقني يتوج الفائزين في كرة القدم والسباحة

المواطن ـ الرياض:

توّج معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، فريق إدارة المشتريات الفائز بكأس المؤسسة للموظفين في كرة القدم 2017 م، والميداليات الذهبية، بعد فوزه بالركلات الترجيحية على إدارة المشاريع.

وشهد التتويج نائب المحافظ للتدريب الدكتور راشد الزهراني، ونائب المحافظ للخدمات المساندة الدكتور خالد أبا الخيل، وذلك بنادي المؤسسة بالرياض، فيما احتل الوصافة فريق المشاريع، وفي المركز الثالث تقنية المعلومات.

يذكر أنه شارك في هذه البطولة، التي نظمتها الإدارة العامة لخدمات المتدربين ممثلة بإدارة الأنشطة (النشاط الرياضي) 14 فريقًا يمثلون جميع إدارات ديوان المؤسسة والوحدات التدريبية في مدينة الرياض، وقسموا إلى أربع مجموعات.

وتولّى مهمة التحكيم حكام معتمدون، وفق القانون الدولي لكرة القدم، باستثناء التسلل، فيما بلغ عدد المسجلين في بطولة السباحة 21 موظفًا، وتم التحكيم من حكام معتمدين، ووزعوا المتسابقين على مجموعات حسب العدد، وتم حساب زمن كل متسابق.

وجاءت نتائج السباحة كما يلي :

محمد حسين كردي

بلال المنذر قدور

نزيه صالح دمق.

وجميع الفائزين بمسابقة السباحة من الإدارة العامة لتقنية المعلومات.

من جانبه، عبّر مدير عام خدمات المتدربين المهندس محمد أباحسين، عن شكره وتقديره وامتنانه لمعالي المحافظ ونائبه للتدريب الدكتور راشد الزهراني، على دعمهما وتشجيعهما لمختلف الأنشطة ومنها النشاط الرياضي.