محاولة للنجاة و”تعثر”.. اللحظات الأخيرة لوفاة 3 من عائلة بن لادن في تحطم طائرة

المواطن - وكالات

ركزت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، على وفاة 3 أشخاص من عائلة أسامة بن لادن، بعد تحطم طائرة خاصة كانوا يستقلونها في مطار ببريطانيا.

وقالت الصحيفة إن التحقيقات التي أجريت أثبتت تشوه الجثث كاملة، حيث لم يتم التعرف على هوياتهم إلا بوجود السجلات الطبية، وتمت التحقيقات بمعرفة السلطات البريطانية.

وكشفت التقارير الطبية عن أن أفراد أسرة بن لادن حاولوا الهروب من الطائرة بعد سقوطها واشتعال النيران فيها، ولكن تعثروا ولم يتمكن أيًا منهم من النجاة.

وعُثر على الجثامين بجانب كابينة القيادة ما يعني محاولتهم الهرب، مؤكدة أن اللحظات الأخيرة في حياة الضحايا كانوا يحاولون فيها “النجاة”.