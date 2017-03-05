محبّو الإثارة على موعد مع عروض “مونستر جام” البهلوانية في الرياض

المواطن ـ الرياض:

أعلنت الهيئة العامة للترفيه، عن دعمها لفعاليات “مونستر جام”، العرض الأشهر للشاحنات العملاقة في العالم، والذي يقام يومي 17 و18 آذار/مارس الجاري، في استاد الملك فهد في العاصمة الرياض.

وقال الرئيس التنفيذي لـ”الهيئة العامة للترفيه” المهندس عمرو بن صالح المدني، إنّه “يسر الهيئة العامة للترفيه بأن تدعم أحد أفضل عروض السيارات الحية في العالم، في الوقت الذي تواصل فيه جهود تطوير وتنمية قطاع الترفيه في المملكة”.

الترفيه بمتناول الجميع:

وأبرز المدني أنَّه “سيكون هذا الحدث في متناول الشباب السعودي، مع تذاكر تبدأ من 30 ريالاً فقط”.

وأشار إلى أنّه “يعتبر (مونستر جام) إحدى الفعاليات الشبابية التي تعمل الهيئة العامة للترفيه على توفيرها في المملكة، حيث تقدّم فعاليات متنوعة، تستهدف فئات المجتمع كافة، بأسعار في متناول الجميع”.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة أنّه “سيتم الإعلان عن تنظيم مجموعة من الفعاليات الترفيهية الأخرى خلال الأسابيع القليلة المقبلة”.

يذكر أنّه يعتبر “مونستر جام”، الذي تنظمه كل من شركة “فيلد” للترفيه و”لايف” للترفيه، أول عرض من نوعه يقام في المملكة، وأحدث خيارات الترفيه المتاحة للسعوديين والمقيمين على حد سواء.

أين تحصل على تذكرتك؟

ويمكن للراغبين بحضور هذا العرض شراء تذاكرهم من مطاعم فاير قريل في الرياض أو محلات منش للحلويات والمعجنات، فضلاً عن إمكان الشراء عبر الإنترنت من موقع www.TicketmasterKSA.com، بأسعار تبداً من 30 ريالاً سعوديًا للتذكرة الواحدة.

حركات بهلوانية للشاحنات:

و”مونستر جام” هو أحد أهم العروض الترفيهية الخاصة بالشاحنات العملاقة في الولايات المتحدة الأميركية والعالم، ويتضمن حركات بهلوانية وقفزات هوائية لشاحنات بطول ٤ أمتار ووزن خمسة أطنان.

ويمكن للشاحنات المتبارية توليد قدرات تتراوح بين 1,500 إلى 2,000 حصان وسرعات تصل إلى 100 ميل في الساعة. كما يمكن لهذه الشاحنات القفز لمسافات تصل إلى 130 قدماً، وهي مسافة تعادل أكثر من 14 سيارة متلاصقة بجانب بعضها البعض، بالإضافة إلى الارتفاع لعلو يصل إلى 35 قدماً.