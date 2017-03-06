محترف الهلال السابق: باقي 6 مباريات للتأكيد

قدم محترف نادي الهلال السابق، طارق التائب، تهنئته إلى الفريق الهلالي بعد الفوز الذي حققه على مضيفه الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة 20 من المسابقة، مؤكدًا أن الدوري بات قريبًا من الفريق الأزرق قبل 6 جولات من النهاية.

وقال التائب عقب نهاية اللقاء من خلال حسابه الشخصي على موقع تويتر: “مبروك للزعيم وجماهيره بالفوز باقي 6 مباريات للتأكيد والفوز بالدوري”.

هذا وجاء الكلاسيكو مثيرًا بشكل كبير، حيث تقدم الاتحاد في الشوط الأول عند الدقيقة 39 عن طريق أحمد العكايشي، وتعادل للهلال بهدف مثير للجدل عن طريق كارلوس إدواردو في الدقيقة 63، وأحرز الهلال الهدف الثاني عن طريق عمر خريبين في الدقيقة 81، وفي الوقت بدل الضائع أحرز نواف العابد الهدف الثالث من ركلة جزاء بعد إعاقة على سلمان الفرج من أحمد عسيري، وشهد اللقاء طرد لاعب الاتحاد فهد المولد بعد تدخل عنيف على كارلوس إدواردو.