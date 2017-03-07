محلل أمريكي : دول الخليج ستستفيد من زيارة الملك إلى آسيا

المواطن - الرياض

حلل أستاذ العلوم السياسية الأمريكي، جونثان فولتون، زيارة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز إلى آسيا في الجولة التي تستمر شهرًا.

ونشرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، التحليل الذي اعتبر أن الأهمية الاقتصادية والعسكرية والأمنية لهذه الزيارة لا تعود على المملكة فقط، بل إنها تصل إلى دول الخليج جميعها.

ورأى فولتون أن رحلة الملك سلمان دليل على السعي لجعل العلاقات بين دول الخليج العربي وشرق آسيا أكثر عمقًا، معتبرًا أن العلاقات الاقتصادية بين الخليج وآسيا تعتبر من الأمور المهمة في الزيارة. خاصة وأن الصين تعتبر أكبر مستورد للنفط، وحجر الزاوية في العلاقات بين آسيا ودول الخليج.

وأوضح المحلل السياسي، أن هناك محورًا آخر بالنسبة للزيارة، وهو الأمن، حيث أكد أن الأمن على رأس قائمة القضايا التي سيناقشها الملك سلمان في بكين.