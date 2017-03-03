مدرب ريال مدريد تحت التهديد!

المواطن ـ وكالات



كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الجمعة، أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز سيفكر في تعيين مدرب جديد في حال فشل زين الدين زيدان بالحصول على الألقاب.

وبرز اسم المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في الآونة الأخيرة كمرشح قوي لتولي مسؤولية ريال مدريد في الموسم المقبل خلفاً للمدرب الحالي زين الدين زيدان.

واعترفت الصحف الإسبانية في الأيام الماضية أن الرئيس فلورنتينو بيريز تحدث مع المدرب جوزيه مورينيو، لكن الأخير شدّد على أنه سعيد الآن في مانشستر يونايتد.

وقالت صحيفة “الباييس” الإسبانية إن فلورنتينو بيريز غير مقتنع بالمستوى الذي يقدمه زيدان هذا الموسم، خاصة بعد الأداء المتذبذب في الدوري الإسباني.

وقال الصحفي دييغو توريس : “التغيير ضمن قيادة ريال مدريد قد يحصل كما حدث منذ عدة أشهر وأكثر في حال عدم فوز زيدان بأي شيء، ولكنه سيبقى إذا فاز بالألقاب، سوف نرى ما سيحدث في نهاية الموسم”.