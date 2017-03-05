مدلولات كلمة خادم الحرمين بالجامعة الماليزية على سكاي نيوز

المواطن – الرياض

يحل مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء ورئيس المجلس التنفيذي لاتحاد جامعات العالم الإسلامي الدكتور الشيخ سليمان بن عبدالله أبا الخيل، ضيفاً على قناة سكاي نيوز العربية في برنامج “من الرياض” والذي يقدم على الهواء مباشرة في الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الأحد .

وسيتحدث أبا الخيل عن مدلولات كلمة خادم الحرمين الشريفين التي ألقاها – حفظه الله – في الجامعة الماليزية فيما يخص دور الجامعات في العالم الإسلامي ومسؤوليتها تجاه الشباب وتحصينهم ضد الغلو والتطرف وتبيان حقيقة الإسلام .