مدير إدارة المساحة بأمانة عسير لـ”المواطن”: حصرنا اعتداءات على أودية أبها بـ10 آلاف م₂‏

المواطن ـ سعيد مشهور ـ أبها

كشف مدير إدارة المساحة والمخططات بأمانة منطقة عسير محمد بن بدوي آل سليم، في تصريح لـ”المواطن“، أنَّ أمانة المنطقة حصرت الإحداثات الواقعة على وادي المنسك، في مدينة أبها، حسب طلب إدارة الأودية بالأمانة، وبدأت الإزالة صباح الأربعاء.

وأوضح آل سليم، أنَّه بدأ الحصر لأصحاب الأراضي والمزارع والمنازل المتجاوزين عن المخطط المعتمد في الوادي، وتم تحديد الأجزاء الخارجة عن المخطط، والصكوك.

وأبرز أنّه “وصل مجموع التجاوزات حتى الآن عشرة آلاف متر مربع، سلمت لإدارة الرقابة الشاملة، التي تتولى الإزالة”، مشيرًا إلى أنّه “لا زال الحصر والتطبيق مستمرًا، وهذه هي نتيجة أولية لعمليات الحصر”.

يذكر أنّه رصدت عدسة “المواطن”، اليوم الأربعاء، بدء أمانة عسير في إزالة العديد من التعديات في وادي المنسك، شملت مزارع وغرفًا.

وظهر جليًا كثافة التعديات من قبل بعض المواطنين على الأودية، مما تسبب في كوارث وقعت في أمطار عسير التاريخية، التي شهدتها المنطقة في شباط/ فبراير الماضي.

وكان أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد، قد وقف على مواقع الأحياء المتضررة بعد الأمطار التي شهدتها مدينة أبها، وأعلن أنه سوف يطبق النظام على المخالفين والمتعدين فورًا.