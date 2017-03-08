مدير شركة تيسلا يستجيب لنصيحة طفلة في العاشرة.. ماذا كانت؟

المواطن - وكالات

نصحت طفلة معجبة بالسيارات الكهربائية رجل الأعمال والمخترع إيلون موسك، المدير التنفيذي لشركة السيارات تيسلا وبرنامج الفضاء Space X.

وقدم موسك دعوة مفتوحة إلى الطفلة البالغة 10 أعوام، لتقديم أفكار واقتراحات ستستخدمها تيسلا في دعاية تلفزيونية هي الأولى من نوعها، حيث وصل اقتراح الطفلة بريا لوفداي، وهي تلميذة في الصف الخامس الابتدائي وتطمح أن تصبح سياسية مستقبلًا، إلى مكتب المدير التنفيذي للشركة.

أما النصيحة فكانت “لاحظت أنك لا تعتمد على الإعلانات، لكن العديد من الناس صوروا إعلانات خاصة بهم لتيسلا وبعضها جيد جدًّا وأنتجت باحترافية، كما أن بعضها ممتعة حقًّا”.

واردفت الطفلة: “أعتقد أن بإمكانك طرح مسابقة لأفضل إعلان منزلي لسيارة تيسلا، على أن يتم اعتماد الإعلان الفائز” رسميًّا لتمثيل سيارات الشركة.

وفي المقابل، رد موسك على اقتراح الطفلة في تغريدة على تويتر وقال: “شكرًا على الرسالة الرقيقة”، “تبدو فكرة رائعة. سنعتمدها!”