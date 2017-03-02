مدير عام تعليم الرياض يعتمد ترشيح 13 معلمًا للعمل في الخارج

المواطن ـ سعيد آل هطلاء ـ الرياض:
اعتمد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض د. عبدالله بن محمد المانع، أسماء المعلمين الموفدين المرشحين للعمل في الخارج للعام الدراسي المقبل 1439/1438هـ.
والمعلمون المرشّحون هم:
- سعد بن مبارك عبدالله صقر
- سليمان فهد علي المسند
- حسين يحيى سلمان الفيفي
- حافظ عبدالعزيز عبدالله الشهري
- ياسر فالح فراج الحربي
- سلطان عبدالله علي القرني
- صالح ناعم صالح العمري
- علي عبدالله مفلح آل مريد
- زاهر أحمد زاهر البارقي
- أحمد محمد أحمد الأسمري
- مشاري محمد علي بن مشاري
- فيصل إبراهيم محمد الصحفي
- سعد زهير سعد القرني.