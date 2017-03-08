مدينة “الرومانسيين” ستختفي بالكامل خلال 100 سنة!

المواطن - وكالات

كشفت دراسة حديثة، عن أن البندقية التي تسمى بـ”مدينة الرومانسيين”، ستغمرها المياه، ومعها 33 منطقة أخرى من التراب الإيطالي.

وحذرت دراسات سابقة، من أن مياه المتوسط ستزيد بخمسة أقدام قبل حلول عام 2100، وهو ما أكدته دراسة فرنسية وإيطالية مشتركة خلصت إلى أن البندقية ستختفي بالكامل من خريطة إيطاليا مستقبلًا بسبب التغييرات المناخية التي ارتفعت حدتها في السنوات الأخيرة.

وبحسب الدراسة التي نشرها موقع “ذا لوكال” الإيطالي، فإن مياه المتوسط ستزيد 140 سنتيمترًا قبل حلول عام 2100، مقارنة مع ارتفاعها 30 سنتيمترًا فقط خلال الـ 1000 سنة الماضية.