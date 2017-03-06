“مدينة النور” ترصد فعاليات “عاصمة السياحة الإسلامية”

المواطن ـ المدينة المنوّرة:

أصدرت اللجنة المنظمة لمناسبة “المدينة المنورة عاصمة السياحة الإسلامية 2017م”، العدد الأول من نشرتها الإعلامية “مدينة النور”، ضمن خطة المركز الإعلامي للمناسبة، التي تستمر حتى نهاية العام الميلادي الجاري.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم المناسبة المهندس خالد الشهراني، في تصريح صحافي، أنَّ “النشرة الإعلامية ستصدر شهريًا، ويتم توزيعها في مرافق الفعاليات، ولدى مختلف الجهات الحكومية والخاصة في منطقة المدينة المنورة وخارجها”.

وأبرز أنَّ “النشرة تأتي بغية نقل أخبار المناسبة بشكل جديد، يناسب ذائقة قراء الصحف الورقية، والمهتمين بعالم السياحة والتراث”، مضيفا أنَّ “النشرة يقوم على إعدادها فريق عمل متكامل وتتكون من 12 صفحة”.

وأشار الشهراني إلى أنَّ “النشرة المعنونة بـ(مدينة النور)، تحتوي على العديد من المشاركات من مختلف دول العالم الإسلامي، وتتضمن مختلف المواد الصحافية، فضلاً عن العديد من الأخبار والتقارير والتحقيقات والاستطلاعات واللقاءات الصحافية مع العديد من المسؤولين، إضافة إلى أعمدة المقالات التي تضم نخبة من الكتاب من مختلف دول العالم الإسلامي”.

وأبدى الشهراني أمله بأن تنال النشرة إعجاب المهتمين، وأن ترضي ذائقة القراء بمختلف أطيافهم، مشيرًا إلى أنَّ النشرة الإعلامية متاحة على الموقع الإلكتروني للمناسبة على شبكة الإنترنت، www.madinah2017.com، وكذلك على تطبيقات المناسبة على الهواتف الذكية”.