مراهق يقود مركبة بسرعة جنونية ويدهس مقيمين في موسم #جازان

المواطن ـ خالد الأحمد ـ جازان

توفيّ مقيم مصري، وأصيب أخر، إثر تعرضهما للدهس من طرف مركبة مسرعة، من نوع “هايلكس” يقودها مراهق، قبل ظهر اليوم الخميس، بالقرب من مدخل مركز الموسم، جنوب منطقة جازان.

وأوضح المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر بجازان بيشي الصرخي لـ “المواطن“، أنَّ “غرفة العمليات تلقت صباح اليوم الخميس بلاغًا عن تعرض شخصين لحادث دهس، على طريق الموسم، وعلى الفور تم توجيه فرقة إسعافية إلى موقع الحادث، وعند وصول الفرقة تبين وجود شخص من الجنسية المصرية، وعند الكشف الطبي عليه تبين أنه فارق الحياة”.

وأبرز أنَّ “شهود عيان، أكّدوا أنَّ شخصًا آخر قد أصيب في الحادث نفسه، وتم نقله إلى المستشفى عن طريق المواطنين، قبل وصول الفرقة الإسعافية”.