مرسيدس تسحب مليون سيارة لهذا السبب

المواطن – وكالات

أعلنت شركة مرسيدس-بنز الألمانية، سحب مليون سيارة حول العالم، بسبب عطل في مفتاح التشغيل.

وأوضحت الشركة في بيان، أنها استدعت أكثر من 354 ألف سيارة من الولايات المتحدة وحدها، مبينة أن العطل يتسبب بضرر في قطع محرك السيارة أو اشتعالها.

ومن بين الفئات التي سحبتها الشركة “C-Class”، و”E-Clas”، و”CLA”، و”GLA”، و”SUV”، المنتجة بين عامي 2015 و2017.

وأكدت عملاق السيارات أنها ستتواصل مع زبائنها المالكين للسيارات خلال مارس الجاري، لاستبدال مفاتيح التشغيل عن طريق وكلائها المحليين.

وذكر البيان أن الشركة تلقت 51 بلاغاً عن حوادث اشتعال، 30 منها صدرت من الولايات المتحدة، دون أن يتسبب أي منها بإصابات.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت مبيعات تجاوزت 2 مليون سيارة العام الماضي، مقارنة بأكثر من 1.87 مليون عام 2015.