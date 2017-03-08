مرور القصيم يستعد لأسبوع المرور الخليجي الموحد

المواطن - ماجد الفريدي - القصيم

أنهت إدارة مرور منطقه القصيم استعداداتها لأسبوع المرور لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي تنطلق فعالياته يوم الأحد القادم تحت شعار “حياتك أمانة”.

وأوضح مدير إدارة مرور منطقه القصيم العميد عبدالله بن ناصر المحترش أن إدارة مرور منطقه القصيم وجميع الشُعب والأقسام التابعة لها أنهت استعداداتها لهذه المناسبة منذ وقت مبكر لأهمية هذه المناسبة التوعوية المرورية، وذلك من خلال عقد العديد من الاجتماعات التحضيرية مع الجهات ذات العلاقة لأجل توحيد الجهود بإقامة المعارض التوعوية المصاحبة والندوات والمحاضرات التثقيفية الهادفة لجميع أطياف المجتمع.

وأضاف: أن إدارة مرور القصيم استشعرت أهمية الجانب التوعوي للجاليات الأجنبية وإعطائها جانب من التوعية والاهتمام بما يضمن إيصال المعلومة المرورية الهادفة وفق لغات تلك الجاليات.

وبين أن الخدمات الإلكترونية لها دور هام في تقديم الخدمات المرورية للمستفيدين بكل يسر وسهوله ستحظى من خلال هذه المناسبة بشرح مفصل وإيضاحات عنها للجميع.

وأشار “المحترش” إلى أن هذه المناسبة تحظى بتشريف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقه القصيم ومتابعة واهتمام مدير الإدارة العامة للمرور اللواء عبدالله الزهراني ومدير شرطة منطقة القصيم اللواء بدر الطالب، متمنياً أن تحقق هذه المناسبة الأهداف المرجوة منها بما يكفل السلامة للجميع.