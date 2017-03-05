مسؤول إندونيسي: السعودية ذكّرتنا بدورنا في مكافحة الإرهاب والتطرف

المواطن – ترجمة: محمود نبيل

أكد مسؤول أمني في جاكرتا، أن اتفاق التعاون الشُّرَطي بين كل من المملكة وإندونيسيا، يمكن اعتباره محاولة من جانب الرياض لتذكير بلاده بضرورة إيجاد دور فعّال لها في محاربة الإرهاب والتطرق على مستوى العالم، خاصة وأنها البلد الأكثر امتلاكًا للمسلمين في العالم.

وبحسب صحيفة “ريبابليكا” الإندونيسية، فإن المسؤول الأمني عظّم من دور زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لبلاده، والتي شهدت توقيع اتفاق بين الجنرال تيتو كارنفيان و مدير الأمن العام في المملكة العربية السعودية الفريق عثمان المحرج، للتعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.

وأضاف أن اختيار المملكة العربية السعودية لإندونيسيا في مجالات التعاون الأمني، يشير إلى مدى ثقة الإدارة في جاكرتا، والقيمة الإستراتيجية لها لدى الرياض.

ومن جانبها قالت الصحيفة الإندونيسية إن الاتفاق تضمن العديد من النقاط التي تمثل محط اهتمام مشترك بين الرياض وجاكرتا، غير أن مكافحة الإرهاب والتبادل المعلوماتي بين البلدين، جاء على رأس أولويات الاتفاق، مشيرة إلى أن التوقيع سبقه بعض الجلسات التحضيرية لوضع الإطار المناسب للتنفيذ.



