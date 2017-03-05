مسؤول ماليزي: زيارة خادم الحرمين منحت العديد من قطاعاتنا قُبلة الحياة

المواطن – ترجمة: محمود نبيل

أكد أحمد يجايا، الرئيس المنسق لغرفة الصناعة والتجارة في ماليزيا، أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للبلاد في مستهل جولته الآسيوية الموسعة، حملت العديد من نسائم الخير والنعيم لماليزيا.

وأبرز موقع “سوارا” المتخصص في شئون المال بماليزيا، تصريحات يجايا، والتي أكد خلالها أن استثمارات المملكة العربية السعودية في ماليزيا، والتي تم الاتفاق عليها أثناء زيارة خادم الحرمين، جاءت بمثابة قبلة الحياة لعدد من القطاعات الاقتصادية داخل البلاد، خاصة وأن بعضها لم تصل إليه أموال الاستثمار منذ سنوات طويلة.

وأوضح الرئيس المنسق لغرفة التجارة والصناعة في ماليزيا، أن مجال الطاقة كان أحد أبرز القطاعات المستفيدة من زيارة الملك سلمان للبلاد، حيث شدد على أهمية الاتفاق الذي تم بين البلدين فيما يخص مصفاة سيلاكاب للنفط، مؤكدًا أن عملية التطوير المزمع إقامتها في هذا المجال على أيدي شركة أرامكو العملاقة في مجالات النفط والطاقة سيكن له أبلغ الأثر على نشاط ماليزيا بالقطاع الحيوي.

ويهدف اتفاق التطوير الخاص بالمصفاة الماليزية الوصول بمعدلات الإنتاج إلى 400 ألف برميل يوميًا، بالإضافة إلى مشاركة سيلاكاب في عدد من القطاعات ذات الصلة مثل البتروكيماويات والزيوت والشحوم.







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