مستشفى الملك فهد في المدينة يثبّت العمود الفقري لأربعينية
باستخدام أحدث تقنيّاته في الجراحة

مستشفى الملك فهد في المدينة يثبّت العمود الفقري لأربعينية

2017/03/09
الساعة 3:45 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن ـ المدينة المنوّرة:
أعلنت مديرية الشؤون الصحية في منطقة المدينة المنوّرة، نجاح عملية تثبيت للعمود الفقري بالحوض، دون فتح، بنظام “MISS”، في مستشفى الملك فهد، التي تعتبر الأولى من نوعها.
وأوضحت أنَّ “المريضة (42 عامًا) أصيبت بحادث مروري نتج عنه إصابة بليغة في الحوض (في الجهتين اليمنى واليسرى)، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها، تم إدخالها لغرفة العمليات وتثبيت الفقرة القطنية الخامسة بالحوض، بمسامير وقضبان، دون فتح”.
وأبرزت أنّه “تكللت ولله الحمد هذه العملية بالنجاح، في حين يتوقع بإذن الله خروج المريضة من المستشفى في الأيام المقبلة، بعد تماثلها للشفاء”.
يذكر أنَّ مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة بدأ العمل بنظام تثبيت كسور العمود الفقري بدون فتح بنظام “MISS” للحالات التي تناسب هذا النوع من التثبيت.
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