مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن ينفّذ فرضية وهمية بنجاح

المواطن ـ أحمد الحميداني ـ حفر الباطن:

نفّذ مستشفى الولادة والأطفال، اليوم الاثنين، في تمام الساعة ١٠ صباحًا، خطة إخلاء حريق وهمي، ضمن خطط التجارب التي يقوم بها المستشفى للتأكد من جاهزيته والتحقق من مدى وعي وإلمام العاملين بخطط الطوارئ والكوارث، وخطط إخلاء المرضى المنومين والمصابين في الحادث.

وشارك في التجربة، إدارتا الطوارئ والأزمات والدفاع المدني. وشملت 10 حالات من أصل 25 من المرضى المنومين.

وتم التعامل مع جميع الحالات داخل المستشفى، حيث تم فرز أربع حالات إنقاذ حياة، وثلاث حالات متوسطة، وحالتان باردة، وحالة ميؤوسة (وفاة).

من جانبها، أوضحت صحة حفر الباطن، أنَّ “الفرضية حققت نتائج إيجابية، نتيجة وضع برامج السلامة بالمستشفى في الأولويات واستمرارية التدريب والعمل والوقوف بصفة مستمرة على الاستعدادات الموجودة لدى منسوبي المستشفى للتعامل مع الكوارث والأزمات والتحديث المستمر لخطط وبرامج إدارة الكوارث الداخلية والخارجية”.

وأبرزت أنَّ “هذه الفرضية تهدف إلى رفع درجة الجاهزية لدى العاملين في المستشفى، وطرق التعامل في حال حدوث حريق لا سمح الله، وقياس مدى كفاءة وتفاعل جميع الإدارات والأقسام بالمستشفى في التعامل مع الحدث بشكل مميز وفعال”. وأكّدت استمرار مثل هذه الفرضيات في جميع المستشفيات والمراكز التابعة لها.