مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

المواطن – وكالات

اقتحم مستوطنون اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، ضمن سلسلة اقتحاماتهم اليومية، تحت حماية وحراسة قوات الاحتلال.

وقالت مصادر فلسطينية إن 23 مستوطناً اقتحموا باحات المسجد الأقصى انطلاقاً من باب المغاربة، وشرعوا في التجول والقيام بطقوسهم.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال مقبرة الرحمة الملاصقة للمسجد الأقصى، لمنع الشبان من فتح أحد القبور، تمهيداً لدفن ميت من أفراد عائلتهم، كما شرعت قوات أخرى من شرطة الاحتلال في اقتحام مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة.

كما منعت شرطة الاحتلال، صباح اليوم، موظفي المسجد الأقصى، من إصلاح أحد أبواب الجامع القبلى في المسجد، واعتقلت اثنين منهم، وفق مصادر محلية.