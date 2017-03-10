“مسك” تتيح لزوار معرض الكتاب تحميل كتب الكترونية مجاناً

المواطن – الرياض

تشارك مؤسسة “مسك الخيرية” عبر جناحها في معرض الرياض الدولي للكتاب، الذي انطلقت فعالياته الأربعاء تحت شعار “الكتاب.. رؤية وتحول”، بأربعة مبادرات معرفية متنوعة، في خطوة تعكس رغبة المؤسسة الحقيقية في إثراء الجانب الثقافي والمعرفي للشباب، بشكل يتماشى مع توجهاتهم الإبداعية وقضاياهم الأدبية.

وتتمثل المبادرة الأولى في الكتاب السمعي، حيث تقوم على إشراك المجتمع في تحويل الكتب الورقية إلى سمعية، عن طريق تخصيص زاويتين في جناح مسك للزوار، وذلك لتسجيل أصواتهم وهم يقرأون كتاباً، بحيث يتم بعدها جمع الملفات الصوتية ودمجها لتصبح كتاباً مسموعاً واحداً.

أما المبادرة الثانية فحملت اسم “كتب إلكترونية”، بحيث تتيح إمكانية تحميل عدد من الكتب في مختلف المجالات بصيغة إلكترونية مجاناً على مختلف الأجهزة، فيما تتلخص المبادرة الثالثة في منصة تفاعلية يتحدث من خلالها أدباء ومبدعون عن تجاربهم الأدبية، بهدف إلهام الشباب والشابات في مختلف المجالات الأدبية ضمن برنامج يومي في 3 فقرات، مدة كل منها نصف ساعة.

وتقوم المبادرة الرابعة على إجراء استفتاء لزوار معرض الكتاب لمعرفة احتياجاتهم المعرفية، بهدف تصميم دورات تدريبية تساعدهم على التأليف والكتابة الأدبية في النسخة القادمة لمهرجان “حكايات مسك” في الرياض، وسيتم دعوة المشاركين حسب حاجتهم التي عبروا عنها في الاستفتاء.

وكان معرض الرياض الدولي للرياض قد افتتح يوم الأربعاء برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، فيما حلت مملكة ماليزيا ضيف الشرف.