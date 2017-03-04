المواطن – وكالات

نجحت سيدة يابانية تجاوزت الثمانين من عمرها في أن تبتكر هاتفًا ذكيًّا لجوالها المحمول لتعكس الصورة النمطية التي تقول إن كبار السن لا يلقون بالًا للتكنولوجيا.

فقد أطلقت ماساكو واكاميا (81 عامًا) أول تطبيق ذكي من تصميمها بعد أن استخدمت الحاسب الآلي لأول مرة منذ أكثر من عشرين عامًا عندما كانت تبلغ من العمر 60 عامًا، وبعد أن عملت لدى أحد البنوك الرائدة في بلادها على مدار 43 سنة.

وأطلقت واكاميا هاتفها المدعوم من نظام تشغيل IOS، خلال فعاليات الاحتفال بعيد ياباني قديم يسمى بـ”يوم الفتيات”، ويقدم التطبيق أفضل طرق عرض الدميات المستخدمة في المهرجان، وأطلقت عليه اسم “Hindan”، وهو يتكون من مقطعين أحدهما Hina وتعني باليابانية “دمية”، والمقطعDan والذي يعني “صف”.

وقدمت السيدة المسنة تطبيقها في هيئة لعبة تتطلب من المستخدم أن يضع 12 دمية في موضعهم الصحيح في شاشة مقسمة إلى أربعة صفوف، وتنتهي اللعبة بمجرد نجاح اللاعب في المهمة.

وبالإضافة إلى التطبيق، تمتلك واكاميا مدونة على الإنترنت ناطقة باللغتين الإنجليزية واليابانية، وتشارك من خلالها مقاطع فيديو لرحلات ومقاطع تعليمية، ولمن يقدمون أعمال فنية.