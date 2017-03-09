مصادر “المواطن” في مكة المكرّمة تكشف التوجيهات العاجلة للدبابات

المواطن ـ وليد الفهمي ـ جدة:

كشفت مصادر صحيفة “المواطن“، أنَّ شرطة منطقة مكة المكرمة فرضت حظرًا على التجوال بالدراجات النارية، عقب واقعة دهس رجل أمن على كورنيش جدة.

وأبرزت مصادر “المواطن“، أنَّ مدير شرطة منطقة مكة المكرمة وجّه بمتابعة وتكثيف الحملات على قائدي الدراجات النارية، وتوقيف السائقين، وحجز الدبابات.

وأشارت إلى أنَّ “الجهات الأمنية تتعامل بكل حزم مع كل من يقود دراجة نارية ذات 4 كفرات أو كفرتين دون استثناء لها”، مشدّدة على أنّه “سيتم الضرب بيد من حديد على العابثين بأمن الوطن، الساعين إلى الإخلال بمبدأ احترام رجل الأمن، أو أي فرد من أفراد المجتمع”.

وفي سياق متّصل، علمت “المواطن” أنَّ مدير مرور العاصمة المقدسة وجه خطابًا لمدير شرطة الحرم المكي، ومدير قوة الطوارئ بالعاصمة المقدسة، بضرورة تقيّد منسوبيهم بالتعليمات، ولبس الخوذة، محذرًا من حجز دراجاتهم التي يستقلونها في التنقل لأعمالهم.

يذكر أنَّ شرطة مكة المكرمة، أعلنت في بيان لها الخميس، أعلنت عن ضبط 130 دراجة نارية مخالفة، في محافظة جدة.