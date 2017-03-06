مصر تتصدى للتكفيريين بسيناء وتصادر كمّيات من المخدّرات في حيازتهم

المواطن ـ القاهرة:

أعلن الجيش الثالث الميداني المصري، عن نتائج عملياته في ملاحقة العناصر التكفيرية، في وسط سيناء.

وأوضحت القوّات المسلحة المصرية، في بيان لها، أنّه استمراراً لجهود القوات المسلحة في مداهمة وتمشيط مناطق مكافحة النشاط الإرهابي وملاحقة العناصر التكفيرية، واصلت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني توجيه ضرباتها القاصمة للبؤر الإرهابية وملاحقة العناصر التكفيرية بوسط سيناء.

وأبرزت، أنّه أسفرت أعمال المداهمات عن:

مقتل 7 تكفيريين، وإصابة 3 آخرين، وتوقيف 6 تكفيريين شديدي الخطورة، و5 آخرين يشتبه في تورطهم في معاونة العناصر التكفيرية .

تدمير بؤرتين إرهابية بالتعاون مع القوات الجوية، فضلاً عن تدمير عدد من الكهوف الجبلية، التي تحتوي على كميات كبيرة من المواد المخدرة المعدة للتوزيع، وتدمير عدد كبير من مزارع نبات البانجو والخشخاش المخدر .

ضبط عربة محملة بكمية كبيرة من مادة الأفيون الخام، والتحفظ على عدد من عربات والدراجات النارية، التي تستخدمها العناصر التكفيرية في التحركات عبر الدروب والوديان .

ضبط حافلة تابعة لإحدى شركات النقل الخاص، وداخلها عدد كبير من إطارات الكاوتش وقطع غيار الدراجات النارية، قبل وصولها للعناصر التكفيرية بمنطقة نفق الشهيد أحمد حمدي.