مطالبات بالرقابة على المحلات التجارية بعد شاحنة الدجاج الفاسد بالعُرضيات

المواطن - عبدالله النخالي - العُرضيات

طالب عدد من أهالي محافظة العُرضيات، بلديتي العرضية الجنوبية والشمالية، بتشديد الرقابة على جميع المحال التجارية.

وتأتي مطالب المواطنين، إثر ضبط شاحنة من طرف بلدية العرضية الشمالية، عقب بلاغ من أحد المواطنين، إذ كانت تفتقد إلى ثلاجة، ومحملة بالدجاج، اتضح بعد ذلك أنه غير صالح للاستهلاك الآدمي.

وعبّر العديد من الأهالي عن تذمرهم واستيائهم من تهاون المحال التجارية، وعدم مبالاتهم بصحة الأهالي، عند التعامل مع بعض الموزعين المخالفين.

وشدد آخرون، على ضرورة مراقبة جميع المحال التجارية المنتشرة في أرجاء المحافظة، ومدى صلاحية المواد الغذائية التي يستهلكها المواطن، مطالبين بلديتي العرضية الجنوبية والشمالية، بتطبيق جميع الأنظمة واللوائح في حق كل مخالف حمايةً للأهالي من تلاعب التجار والموزعين.