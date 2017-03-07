مطالبات بتغليظ عقوبة #مخالفة_عكس_السير

المواطن – الرياض

طالب العديد من المواطنين بتشديد العقوبات على مخالفة عكس السير بعد أن صارت ظاهرة يومية في العديد من الطرق السريعة في المملكة.

ودعا المواطنون عبر وسم ” مخالفة عكس السير” على موقع تويتر بأن يكون هناك رادع من القانون والنظام لمن يقوم بمثل هذه المخالفة الخطيرة التي تعرض حياة الآخرين للخطر.

وقال المغردون إن معظم من يقوم بمخالفة عكس السير هم من الشباب المستهتر والدرباوية، مطالبين بمضاعفة العقوبات التي يتضمنها نظام المرور في هذه المخالفة.

وشارك المغردون صوراً لأشخاص يقومون بعكس السير في العديد من الطرق مطالبين بضبط مركباتهم ومعاقبتهم عليها.

وعلى الجانب الآخر قال بعض المغردين إن سوء حالة بعض الشوارع تدفع إلى السير عكس الاتجاه لتفادي الحفريات والمشاكل الموجودة في الشوارع ورد عليهم المغردون بأن هذا الأمر لا يبرر السير عكس الاتجاه لأن به خطورة ليس على قائد المركبة فقط بل على قائدي المركبات الأخرى التي تسير وفق خطها المعتاد.