مطالبات بسرعة إزالة “جراكل” شارع الفن في أبها: شوّهت عاصمة السياحة العربية

المواطن ـ سعيد آل هطلاء ـ عسير:

طالب مواطنون، أمانة منطقة عسير، والجهات ذات العلاقة، بإزالة “جراكل” شارع الفن في أبها، وعدم تشويه مناظر المدينة التي تستعد للاحتفال بمناسبة اختيارها “عاصمة السياحة العربية 2017″، التي تبدأ فعّالياتها الشهر المقبل.

ولاقت الفكرة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نقدًا كبيرًا، وعدم قبول من جميع سكان المنطقة، بعدما حظيت الفعالية بردود فعل غاضبة، وتعليقات صاخبة.

ورأى المغرّدون أنَّ ما قام به صاحب الفكرة الفنان محمد اليوسي، من عمل شوه سمعة المدينة، عبر تدوير جراكل المياه المستعملة، وتعليقها في “شارع الفن”، ووضع إضاءة داخلها، وسط مدينة أبها عاصمة السياحة العربية للعام الجاري.

وناشد عدد من المغردين، بإزالة العمل الفني، كونه لا يناسب جمال المدينة، ورونقها، مطالبين بمحاسبة من ساعد على تنفيذ الفكرة في هذا التوقيت بالذات.

وكانت صحيفة “المواطن” التقت بالفنان التشكيلي محمد اليوسي للحديث عن فكرته فقال: “العمل باختصار هو عمل فني ومهرجان عالمي بعنوان ملهمتي، وهو صناعة ثريا عملاقة من المهملات يقام تحتها مهرجان فني وثقافي وجماهيري”.

وأضاف اليوسي أن فكرته الرئيسية تقوم على التدوير وتحويل المهملات إلى أعمال فنية وسيتم تدشين ذلك عبر ثلاث مراحل وبعون الله ستنطلق، المرحلة الأولى في ٢ – ٧ القادم تزامناً مع إجازة الطلاب والطالبات”.