معرض الرياض للكتاب.. بوابتان لسيارات الزوار وواحدة للأجرة

المواطن - الرياض

أكدت الإدارة العامة للمرور بمنطقة الرياض أنها أنهت كافة استعداداتها الخاصة بتنظيم حركة دخول وخروج زوار معرض الرياض الدولي للكتاب 2017، وفق خطط أعدت مسبقاً، مبينة أن الإدارة سخرت كافة الإمكانات التقنية والبشرية بهدف تأمين سلامة الزوار.

وقال الرائد خالد الفيفي المسؤول عن تنظيم الحركة المرورية في الرياض: “أجرينا كافة الاستعدادات الخاصة للزحام المتوقع في معرض الرياض الدولي للكتاب”، مضيفاً: “سيكون هناك تنظيمات لدخول وخروج الزوار، إضافة إلى الباصات التي تنقلهم، وكذلك سيارات الأجرة”.

وبيّن أن النقل الترددي عبر الباصات في الجهة الشرقية والجنوبية من معرض الكتاب سينقل الزوار عبر البوابة رقم 1، مشيراً إلى تخصيص البوابة رقم 2 لدخول سيارات الأجرة والشركات المتعاقدة مع معرض الكتاب.

ولفت إلى أن البوابتين رقم 3 و 4 خصصتا لدخول الزوار بسياراتهم الخاصة، فيما ستكون البوابة الشمالية لحاملي بطاقات الدعوة في اليوم الأول.

يذكر أن معرض الرياض الدولي للكتاب فتح أبوابه للزوار اليوم الأربعاء، ويستمر باستقبال زواره حتى 18 مارس الجاري.