معهد الأمير عبدالرحمن للدراسات العليا يفتح باب القبول بدبلوم طب الأسنان

المواطن – خالد الأحمد

أعلن معهد الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز للدراسات العليا لطب الأسنان بوزارة الدفاع عن بدء القبول في برنامج دبلوم طب الأسنان العام المتقدم (AEGD) للعام الدراسي 1438هـ/ 2017م، ولمدة سنتين، وفق الشروط التالية:

1- أن يكون سعودي الجنسية.

2- أن يكون حاصلاً على بكالوريوس في طب وجراحة الفم والأسنان.

3- اجتياز الامتحان الشامل للهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

4- اجتياز المقابلة الشخصية.

متطلبات التقديم:

1- تعبئة استمارة التقديم على البرنامج.

2- إحضار صورة من السجل الأكاديمي لشهادة البكالوريوس لطب وجراحة الفم والأسنان.

3- إحضار صورة من السيرة الذاتية.

4- إحضار صورة من بطاقة الأحوال المدنية.

5- إحضار 3 صور شخصية.

6- إحضار خطاب موافقة على الابتعاث من جهة العمل.

وأوضح المعهد أن على الراغبين بالتقديم الحضور لمقر معهد الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز للدراسات العليا لطب الأسنان (عيادات إسكان الأفراد الجديدة)، أو التواصل عن طريق الإيميل التالي: (paadi_admission@msd.med.sa)، علما بأن آخر موعد للتقديم يوم الخميس (1438/6/24هـ) الموافق (2017/3/23م).

وأشار المعهد إلى أن موعد المقابلة الشخصية يوم الخميس (1438/7/23هـ) الموافق (2017/4/20م)، وبداية البرنامج يوم الأحد (1439/1/11هـ) الموافق (2017/10/1م).

وللاستفسار الاتصال بإدارة الشؤون الأكاديمية بالمعهد هاتف: ( 4985304/4987034 ) – فاكس: ( 4995789 ) .

ولمعرفة تفاصيل أكثر، اضغط ( هنا ).