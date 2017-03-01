معهد “سرب” يفتح باب القبول بالتدريب المنتهي بالتوظيف

المواطن- خالد الأحمد

أعلن المعهد السعودي للخطوط الحديدية “سرب” بمدينة بريدة عن فتح القبول للتدريب المنتهي بالتوظيف، لدراسة الدبلوم في تخصصات: “قيادة القطارات، وصيانة القاطرات والعربات”، والعمل في شركة “سار” المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، مشيرًا إلى أن الدراسة ستبدأ في 1438/7/19هـ الموافق 2017/4/16م.

شروط القبول:

1- أن يكون المتقدم سعودياً.

2- أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الثانوية العامة (قسم علمي) بنسبة لا تقل عن 80% .

3- أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة اختبار القدرات العامة (قياس) بنسبة لا تقل عن 70% .

4- أن يكون عمر المتقدم بين (18-23) عاماً.

5- أن يجتاز المتقدم الكشف الطبي.

6- أن يجتاز المتقدم اختبار تحديد المستوى والمقابلة الشخصية.

المزايا:

1– التوظيف المباشر عند القبول.

2– الحصول على كافة مزايا الموظف مثل: (التأمينات الاجتماعية، تأمين طبي، إجازة سنوية مدفوعة).

3– الراتب خلال فترة التدريب 2000 ريال للسنة الأولى، و3000 ريال للسنة الثانية.

وأوضح المعهد أن نهاية التسجيل سوف تكون بتاريخ 1438/06/19هـ الموافق 2017/03/18م، وذلك عبر موقعه الإلكتروني: من هنا