معهد “سرب” يفتح باب القبول بالتدريب المنتهي بالتوظيف

أعلن المعهد السعودي للخطوط الحديدية “سرب” بمدينة بريدة عن فتح القبول للتدريب المنتهي بالتوظيف، لدراسة الدبلوم في تخصصات: “قيادة القطارات، وصيانة القاطرات والعربات”، والعمل في شركة “سار” المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، مشيرًا إلى أن الدراسة ستبدأ في 1438/7/19هـ الموافق 2017/4/16م.
شروط القبول:
1- أن يكون المتقدم سعودياً.
2- أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الثانوية العامة (قسم علمي) بنسبة لا تقل عن 80% .
3- أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة اختبار القدرات العامة (قياس) بنسبة لا تقل عن 70% .
4- أن يكون عمر المتقدم بين (18-23) عاماً.
5- أن يجتاز المتقدم الكشف الطبي.
6- أن يجتاز المتقدم اختبار تحديد المستوى والمقابلة الشخصية.
المزايا:
1– التوظيف المباشر عند القبول.
2– الحصول على كافة مزايا الموظف مثل: (التأمينات الاجتماعية، تأمين طبي، إجازة سنوية مدفوعة).
3– الراتب خلال فترة التدريب 2000 ريال للسنة الأولى، و3000 ريال للسنة الثانية.
وأوضح المعهد أن نهاية التسجيل سوف تكون بتاريخ 1438/06/19هـ الموافق 2017/03/18م، وذلك عبر موقعه الإلكتروني: من هنا