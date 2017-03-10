مفاجأة في تشكيلة الاتحاد لمواجهة النصر !

المواطن ـ محمد سلام

في مفاجأة غير متوقعة، قرر المدير الفني لنادي الاتحاد خوسيه لويس سييرا إشراك اللاعب عمار النجار في تشكيلة الفريق الأساسية التي ستواجه نادي النصر مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة 20.35، وذلك في نهائي كأس ولي العهد.

وجاءت مشاركة النجار في التشكيلة الأساسية ليعوض غياب الموقوف فهد المولد، وفيما يلي جاءت تشكيلة العميد: فواز القرني “حراسة المرمى” ، عدنان فلاتة، ياسين حمزة، أحمد عسيري، عمر المزيعل، محمود كهربا، فهد الأنصاري، جمال باجندوح، كارلوس بيلانويفا، عمار النجار، أحمد العكايشي.

وعلى دكة البدلاء يتواجد: هاني الناهض ، عوض خريص ، خالد السميري ، معتز تمبكتي ، محمد قاسم ، الريو ، العرياني.