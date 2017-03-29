مقترح لوزير التعليم من مسؤول بتعليم الطائف يُفجر غضب المعلمين

المواطن _ عبدالعزيز العلي_ الطائف

استفز مسؤول في تعليم الطائف، اليوم الأربعاء، الميدان التربوي والتعليمي، بعد أن قدّم مقترحًا عبر حسابه الشخصي على “تويتر”، لوزير التعليم أحمد العيسى، يطالبه بحسم من رواتب المعلمين، في الأسابيع التي يكون فيها غياب جماعي من الطلاب، متجاوزًا إدارة التعليم بالطائف كمرجع له.

وبرّر المسؤول مقترحه بأن الأجر يُصرف للمعلم مقابل العمل في المدرسة، والمدرسة التي بها غياب جماعي ليس من حق منسوبيها تقاضي أجرًا عليها، لأن عملهم مرتبط بحضور الطلاب!

وفي تغريدات متتالية، قدّم سلمان المالكي، مدير مكتب التعليم بجنوب شرقي الطائف، مقترحًا لوزير التعليم، زاعمًا بأن المقترح سيكون “بلسمًا” يداوي الغياب الجماعي في المدارس.

وغرّد المالكي “أنّ الأجر مقابل العمل، فالمدرسة التي بها غياب جماعي ليس من حق منسوبيها تقاضي أجرًا، لأنّ عملهم مرتبط بحضور الطلاب، لذا يحسم أجر اليوم أو الأسبوع أو على الأقل يحسم بدل التدريس مدة الغياب الجماعي وسنرى الفرق يقصد في الغياب”!

وقوبلت المقترحات بعاصفة من الانتقادات والمطالبات بمحاسبة “المالكي”، على ما كتب لأن ذلك به هضم لحقوق المعلمين، وكأنه يرمي تهمة غياب الطلاب على المعلمين، وتناسى دوره كمشرف تربوي ومدير مكتب في إيجاد حلول لظاهرة الغياب بدلاً من التنظير من على كرسي الإدارة والمعلمون في الميدان يحترقون لخدمة التعليم!

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