مقتل 11 جندياً مالياً قرب الحدود مع بوركينا فاسو

المواطن - وكالات

لقي 11 جندياً مالياً مصرعهم وأصيب خمسة آخرون بجروح في هجوم على قاعدة بوليكيسي العسكرية (وسط) قرب الحدود مع بوركينا فاسو، كما أعلنت وزارة الدفاع المالية.

وأوضح مصدر عسكري أن “مروحيات تابعة لعملية برخان حطت في بوليكيسي لإسنادنا”، بحسب سكاي نيوز.

كما نفذت القوة الفرنسية المنتشرة في إطار عملية برخان في دول الساحل الخمس (موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو) 125 مهمة في 2016 سواء لوحدها أو بالاشتراك مع القوات المحلية.

وقالت وزارة الدفاع في بيان تلي عبر التلفزيون إن الهجوم أسفر عن مقتل 11 جندياً وإصابة 5 بجروح.