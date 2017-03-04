مقتل 50 حوثياً في مواجهات مع الجيش اليمني في ذمار

المواطن – وكالات

شهدت مدينة ذمار أعنف المواجهات العسكرية في جبهة الربيعة بين القوات الشرعية ومليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية التي تراجعت إلى نقطة الصفراء في حلفان.

ولا تزال المعارك مستمرة بين الطرفين، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 50 عنصراً من صفوف مليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية وأكثر من 80 جريحاً، كما تمكنت وحدات الجيش الوطني من أسر 18 عنصراً من المليشيا الانقلابية في تلك المنطقة.

كما تعرضت جبهة الشرم لقصف عنيف بكل أنواع الأسلحة الثقيلة، وجرى استدراج المليشيا الانقلابية إلى المنطقة والالتفاف عليهم من قبل طلائع الجيش الوطني وقطع الإمدادات عنهم.

وفي حجة تمكنت وحدات من الجيش الوطني والمقاومة من قتل العشرات من مسلحي مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية في جبهة ميدي؛ إثر قصف لمدفعية الجيش الوطني على آليات عسكرية كانت تنقل تعزيزات إلى مواقع المليشيا الانقلابية في جنوب ميدي.

وأوضحت مصادر ميدانية في المنطقة العسكرية الخامسة، أن مدفعية القوات الشرعية استهدفت مخزناً لصواريخ توشكا تابعاً لمليشيا الحوثي وصالح الانقلابية في أبو دوار بمديرية مستبأ بمحافظة حجة، حيث سمع دوي انفجارات كبيرة بعد استهداف المخزن، إضافة إلى تدمير غرفة اتصالات حربية تستخدمها المليشيا الانقلابية في حرض.