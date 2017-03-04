“ملعب المواطن”.. أسلحة هلالية تُقلق الاتحاديين قبل الكلاسيكو!

المواطن ـ محمد سلام
وكما تعودنا مع زورانا ومتابعينا الأعزاء نقدم لكم فقرة “ملعب المواطن” للحديث عن أهم الأوراق الرابحة المتواجدة في صفوف الفريق الهلالي، والتي تقلق جماهير الاتحاد قبل انطلاق الكلاسيكو المرتقب..
1ـ “السوبر إدواردو”
يمتلك الهلال المحترف البرازيلي المميز كارلوس إدواردو، في ثاني أعوامه مع الكتيبة الهلالية، وهو سلاح هجومي قوي للزعيم حيث لعب إدواردو خلال الموسم الحالي بالدوري في 15 لقاءً بإجمالي عدد دقائق 1247 دقيقة، مرر 626 تمريرة بدقة وصلت إلى 85 %، وبلغ عدد مواجهاته الناجحة 66 والخاسرة 73 بنسبة نجاح 47.5 %، واسترد الكرة 43 مرة، والتحم بنجاح 5 مرات بنسبة نجاح 100 %، وقطع الكرة 8 مرات.
البرازيلي ليو بوناتيني هو هداف الهلال في الموسم الحالي برصيد 11 هدفًا، وهو مميز في تسجيل الأهداف خلال الأوقات الحاسمة، وتمكن في الموسم الجاري من إحراز أهداف بالدقائق الأخيرة جلبت للهلال العديد من النقاط، ليو خاض برفقة الزعيم 18 مباراة في بطولة الدوري بإجمالي عدد دقائق 1088 دقيقة، مرر 296 تمريرة بدقة وصلت إلى 83.8 %، وبلغ عدد مواجهاته الناجحة 35 والخاسرة 39 بنسبة نجاح 47.3 %، واسترد الكرة 27 مرة، والتحم بنجاح 5 مرات بنسبة نجاح 71.4 %، وقطع الكرة 6 مرات.
أحرز ليو لفريقه 11 هدفًا وسدد على المرمى 22 مرة وخارج المرمى 15 مرة بدقة تسديد 59.5 .%، وصنع هدفين و15 فرصة لزملائه، ووقع في التسلل 3 مرات.
3ـ “البريك”