“ملعب المواطن”.. أسلحة هلالية تُقلق الاتحاديين قبل الكلاسيكو!

المواطن ـ محمد سلام

يستضيف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعة” مساء الأحد قمة من العيار الثقيل تجمع فريقي الاتحاد والهلال في الجولة 20 من دوري جميل للمحترفين.

وتتطلع الجماهير الكروية إلى مشاهدة مباراة مثيرة كما تعودت على مدار تاريخ مواجهات الفريقين الكبيرين، ويدخل الاتحاد صاحب الضيافة للقاء وهو في المركز الثالث برصيد 41 نقطة، فيما يتواجد الفريق الهلالي في الصدارة برصيد 47 نقطة.

وكما تعودنا مع زورانا ومتابعينا الأعزاء نقدم لكم فقرة “ملعب المواطن” للحديث عن أهم الأوراق الرابحة المتواجدة في صفوف الفريق الهلالي، والتي تقلق جماهير الاتحاد قبل انطلاق الكلاسيكو المرتقب..

1ـ “السوبر إدواردو”

يمتلك الهلال المحترف البرازيلي المميز كارلوس إدواردو، في ثاني أعوامه مع الكتيبة الهلالية، وهو سلاح هجومي قوي للزعيم حيث لعب إدواردو خلال الموسم الحالي بالدوري في 15 لقاءً بإجمالي عدد دقائق 1247 دقيقة، مرر 626 تمريرة بدقة وصلت إلى 85 %، وبلغ عدد مواجهاته الناجحة 66 والخاسرة 73 بنسبة نجاح 47.5 %، واسترد الكرة 43 مرة، والتحم بنجاح 5 مرات بنسبة نجاح 100 %، وقطع الكرة 8 مرات.

سجل اللاعب البرازيلي لفريقه 7 أهداف وسدد على المرمى 17 مرة وخارج المرمى 12 مرة بدقة تسديد 58.6 .%، وصنع 4 أهداف و17 فرصة لزملائه، ووقع في التسلل 6 مرات.

2ـ “هداف الدقائق الأخيرة”

البرازيلي ليو بوناتيني هو هداف الهلال في الموسم الحالي برصيد 11 هدفًا، وهو مميز في تسجيل الأهداف خلال الأوقات الحاسمة، وتمكن في الموسم الجاري من إحراز أهداف بالدقائق الأخيرة جلبت للهلال العديد من النقاط، ليو خاض برفقة الزعيم 18 مباراة في بطولة الدوري بإجمالي عدد دقائق 1088 دقيقة، مرر 296 تمريرة بدقة وصلت إلى 83.8 %، وبلغ عدد مواجهاته الناجحة 35 والخاسرة 39 بنسبة نجاح 47.3 %، واسترد الكرة 27 مرة، والتحم بنجاح 5 مرات بنسبة نجاح 71.4 %، وقطع الكرة 6 مرات. أحرز ليو لفريقه 11 هدفًا وسدد على المرمى 22 مرة وخارج المرمى 15 مرة بدقة تسديد 59.5 .%، وصنع هدفين و15 فرصة لزملائه، ووقع في التسلل 3 مرات. 3ـ “البريك”

محمد البريك هو ظهير أيمن شاب أثبت نفسه كثيرًا مع الفريق الهلالي، مميز في إرسال الكرات العرضية وتصويب الكرات الثابتة، شارك اللاعب في الموسم الحالي خلال 17 مباراة بمعدل دقائق 1457 دقيقة، وسجل هدفًا وصنع 3 أهداف و26 فرصة، ولعب 26 كرة عرضية ناجحة.

4ـ “الشهراني”

من أكثر اللاعبين السعوديين ثباتًا في المستوى، النجم الدولي ياسر الشهراني، يشغل مركز الظهير الأيسر في الزعيم ويتميز بالانطلاقات والسرعة العالية، خاض في الموسم الحالي 14 مباراة بإجمالي عدد دقائق 1237 دقيقة، أحرز هدفًا وصنع 3 أهداف و17 فرصة، وأرسل 14 كرة عرضية صحيحة.

5ـ “الدفاع الأقوى”

يحتل خط دفاع نادي الهلال المركز الأول في بطولة الدوري، ولم تستقبل شباكه سوى 12 هدفًا خلال 19 مباراة، ويمتاز هذا الخط بثبات أفراده بنسبة كبيرة بقيادة الدولي أسامة هوساوي ومعه محمد جحفلي أو عبدالله الحافاظ، وعلى اليمين محمد البريك ويسارا ياسر الشهراني، ومن خلفهم الحارس عبدالله المعيوف الذي حافظ على نظافة شباكه في 10 مباريات.