“ملعب المواطن”.. الهلال يخشى هؤلاء قبل كلاسيكو الاتحاد!

المواطن ـ محمد سلام
“ملعب المواطن” فقرة رياضية تقدمها صحيفة “المواطن” لزوّارها، لرصد وتحليل أهم الأحداث الكروية التي تهم جماهير كرة القدم السعودية، واليوم سنكون على موعد مع مباراة الكلاسيكو الهامة غدًا الأحد التي ستجمع الاتحاد بضيفه الهلال على ملعب الجوهرة المشعة في الجولة 20 من دوري جميل للمحترفين.
الدولي المصري محمود عبدالمنعم الشهير بـ”كهربا” هو هداف الفريق الاتحادي برصيد 13 هدفًا، ويحتل وصافة هدافين المسابقة خلف نجم الأهلي عمر السومة، ويمتاز كهربا بالمهارة والسرعة العالية والانطلاقات خلف المدافعين.
شارك “الفولت” خلال الموسم الحالي بالدوري في 15 مباراة بإجمالي عدد دقائق 1210 دقائق، مرر 311 تمريرة بدقة وصلت إلى 71.1%، وبلغ عدد مواجهاته الناجحة 48 والخاسرة 72 بنسبة نجاح 40 %، واسترد الكرة 49 مرة، والتحم بنجاح 12 مرة بنسبة نجاح 92.3 %، وقطع الكرة 9 مرات.
يُعد فهد المولد من أهم الأوراق الرابحة الهجومية في تشكيلة المدرب خوسيه لويس سييرا، فقد شارك في 16 مباراة بمعدل دقائق 1395 دقيقة، وهو ثاني هدافي فريقه برصيد 11 هدفًا، وصنع 4 أهداف لزملائه و36 فرصة، وبلغ عدد تسديداته على المرمى 18 تصويبة، ويمتاز فهد بالسرعة العالية والانطلاقات خلف المدافعين، ويمتلك المولد قدرة عالية على التوغل في منطقة الجزاء والتسديد أو إرسال العرضيات الخطيرة، بالإضافة إلى روحه العالية، وهو يعتبر في الموسم الحالي “أيقونة” الفريق الاتحادي.
3ـ “العكايشي”
4ـ “الوسط المميز”