“ملعب المواطن”.. الهلال يخشى هؤلاء قبل كلاسيكو الاتحاد!

المواطن ـ محمد سلام



“ملعب المواطن” فقرة رياضية تقدمها صحيفة “المواطن” لزوّارها، لرصد وتحليل أهم الأحداث الكروية التي تهم جماهير كرة القدم السعودية، واليوم سنكون على موعد مع مباراة الكلاسيكو الهامة غدًا الأحد التي ستجمع الاتحاد بضيفه الهلال على ملعب الجوهرة المشعة في الجولة 20 من دوري جميل للمحترفين.

الكلاسيكو يُنتظر أن يحمل الكثير من الإثارة والمتعة، كما تعودت الجماهير طوال تاريخ مباريات الفريقين الكبيرين، ويدخل الاتحاد صاحب الضيافة للقاء وهو في المركز الثالث برصيد 41 نقطة بفارق الأهداف عن النصر صاحب المركز الثاني، فيما يتواجد الفريق الهلالي في الصدارة برصيد 47 نقطة.

ونرصد لكم في السطور التالية أهم الأوراق الرابحة المتواجدة في صفوف الفريق الاتحادي، والتي تقلق جماهير الهلال قبل انطلاق الكلاسيكو المرتقب..

1ـ “الفولت”

الدولي المصري محمود عبدالمنعم الشهير بـ”كهربا” هو هداف الفريق الاتحادي برصيد 13 هدفًا، ويحتل وصافة هدافين المسابقة خلف نجم الأهلي عمر السومة، ويمتاز كهربا بالمهارة والسرعة العالية والانطلاقات خلف المدافعين. شارك “الفولت” خلال الموسم الحالي بالدوري في 15 مباراة بإجمالي عدد دقائق 1210 دقائق، مرر 311 تمريرة بدقة وصلت إلى 71.1%، وبلغ عدد مواجهاته الناجحة 48 والخاسرة 72 بنسبة نجاح 40 %، واسترد الكرة 49 مرة، والتحم بنجاح 12 مرة بنسبة نجاح 92.3 %، وقطع الكرة 9 مرات. وسدد الدولي المصري على المرمى 33 مرة وخارج المرمى 16 مرة بدقة تسديد 67.3 %، وصنع هدفين و18 فرصة لزملائه، ووقع في التسلل 13 مرة.

2ـ “الفهد”

يُعد فهد المولد من أهم الأوراق الرابحة الهجومية في تشكيلة المدرب خوسيه لويس سييرا، فقد شارك في 16 مباراة بمعدل دقائق 1395 دقيقة، وهو ثاني هدافي فريقه برصيد 11 هدفًا، وصنع 4 أهداف لزملائه و36 فرصة، وبلغ عدد تسديداته على المرمى 18 تصويبة، ويمتاز فهد بالسرعة العالية والانطلاقات خلف المدافعين، ويمتلك المولد قدرة عالية على التوغل في منطقة الجزاء والتسديد أو إرسال العرضيات الخطيرة، بالإضافة إلى روحه العالية، وهو يعتبر في الموسم الحالي “أيقونة” الفريق الاتحادي. 3ـ “العكايشي”

يبقى الدولي التونسي أحمد العكايشي من الأوراق الرابحة في تشكيلة العميد، وشارك اللاعب خلال الموسم الحالي بالدوري في 12 مباراة بإجمالي عدد دقائق 900 دقيقة، مرر 183 تمريرة بدقة وصلت إلى 69.4 %، وبلغ عدد مواجهاته الناجحة 18 والخاسرة 58 بنسبة نجاح 23.7 %، واسترد الكرة 12 مرة، والتحم بنجاح 3 مرات بنسبة نجاح 60 %. أحرز المهاجم التونسي 4 أهداف وسدد على المرمى 12 مرة وخارج المرمى 13 مرة بدقة تسديد 48 .%، وصنع 5 أهداف و24 فرصة لزملائه، ووقع في التسلل 11 مرة، وهو مهاجم مميز داخل منطقة الجزاء، يمتاز بالتحركات الرائعة بدون كرة، والتصويب بالقدم اليمنى، بالإضافة إلى تسديد الكرات الرأسية.

4ـ “الوسط المميز” يتواجد في الاتحاد لاعبون قادرون على صنع الفارق في خط الوسط، حيث يتواجد “سقراط” الكرة الكويتية فهد الأنصاري، الذي شارك في 18 مباراة بمعدل دقائق 1575 دقيقة وأحرز 4 أهداف وصنع هدف، والمميز في التصويبات البعيدة، كما يضم التشيلي المميز كارلوس فيلانويفا الذي لعب 17 مباراة وأحرز هدفين وصنع 6 أهداف و51 فرصة وهو صانع الألعاب الأفضل في دوري جميل بالأرقام.

5ـ “عدنان فلاتة”

هو أحد أهم الأوراق الرابحة في التشكيلة الاتحادية، شارك اللاعب خلال 18 مباراة في بطولة الدوري بإجمالي عدد دقائق 1559 دقيقة، وأحرز 3 أهداف، فيما صنع 5 أهداف، ويتميز فلاتة بأداء الواجب الدفاعي بصورة جيدة، بالإضافة إلى دوره القوي في مساندة الهجوم وإرسال الكرات العرضية المتقنة، والانطلاقات من الرواق الأيسر.