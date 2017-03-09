مليشيا الحوثي تخطف 7 عمال إغاثة بتعز

المواطن – وكالات

أقدمت مليشيا الحوثي الانقلابية على خطف مسؤول في منظمة إغاثية محلية وستة ناشطين ‏آخرين كانوا برفقته.‏

وأوضح رئيس مؤسسة دروب العطاء الخيرية نجيب الدعيس، أن المليشيات الحوثية في مديرية دمنة ‏خدير جنوب شرق تعز خطفت مدير المؤسسة وستة ناشطين في العمل الإغاثي ، وقامت بمصادرة ‏أجهزتهم ومقتنياتهم دون ذكر أسباب لذلك.‏ وأكد الدعيس، أن ‏تلك الممارسات التعسفية التي تقوم بها المليشيات تسببت في توقف المنظمات المحلية والدولية ‏عن العمل في منطقة خدير وتم تصنيفها بأنها منطقة غير آمنة.‏

وتأتي هذه العملية في وقت يتصاعد فيه نزوح المدنيين من مناطقهم نتيجة لاستمرار المليشيات في ‏قصفها بلداتهم وإجبارهم بالقوة على مغادرة منازلهم في عدد من مناطق تعز.‏