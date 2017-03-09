مليشيا الحوثي تخطف 7 عمال إغاثة بتعز

المواطن – وكالات
أقدمت مليشيا الحوثي الانقلابية على خطف مسؤول في منظمة إغاثية محلية وستة ناشطين آخرين كانوا برفقته.
وأوضح رئيس مؤسسة دروب العطاء الخيرية نجيب الدعيس، أن المليشيات الحوثية في مديرية دمنة خدير جنوب شرق تعز خطفت مدير المؤسسة وستة ناشطين في العمل الإغاثي ، وقامت بمصادرة أجهزتهم ومقتنياتهم دون ذكر أسباب لذلك. وأكد الدعيس، أن تلك الممارسات التعسفية التي تقوم بها المليشيات تسببت في توقف المنظمات المحلية والدولية عن العمل في منطقة خدير وتم تصنيفها بأنها منطقة غير آمنة.
وتأتي هذه العملية في وقت يتصاعد فيه نزوح المدنيين من مناطقهم نتيجة لاستمرار المليشيات في قصفها بلداتهم وإجبارهم بالقوة على مغادرة منازلهم في عدد من مناطق تعز.