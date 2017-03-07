من هنا.. التشكيلة الرسمية| آرسنال X بايرن ميونيخ

المواطن ـ محمد سلام

تنطلق مساء يوم اليوم في تمام الساعة 22.45 مباراة من العيار الثقيل وذلك عندما يحل بايرن ميونخ الألماني ضيفاً على آرسنال الإنجليزي، في إياب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعب الإمارات.

ويسعى بايرن ميونخ للحصول على نتيجة التعادل على الأقل للعبور إلى الدور ربع النهائي من المسابقة بعد فوزه بخماسية في لقاء الذهاب، فيما سيحاول آرسنال إنقاذ ماء الوجه أمام جماهيره بالحصول على فوز معنوي.

ويلعب آرسنال بتشكيلة تضم: أوسبينا ، بيليرين ، موستافي ، كوسيلني ، مونريال ، تشاكا ، رامسي ، والكوت ، تشامبرلين ، ويلبيك ، سانشيز.

فيما جاءت تشكيلة بايرن ميونخ الرسمية: نوير ، رافينها ، هوملز ، مارتينيز ، الابا ، الونسو ، فيدال ، روبين ، تياجو ، ريبيري ، ليفاندوسكي.