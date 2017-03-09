من هنا.. تردد ام بي سي برو سبورت لمشاهدة نهائي كأس ولي العهد

المواطن ـ محمد سلام

يحتضن ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، المباراة المرتقبة التي تجمع فريقي النصر والاتحاد في نهائي كأس ولي العهد، وذلك مساء يوم الجمعة في تمام الساعة 20.35.

اللقاء يُنتظر أن يكون مثيرًا بين الفريقين الكبيرين، كونها مباراة نهائية والفوز بها يضمن تحقيق إحدى بطولات الموسم الرياضي، كذلك فإن تضاؤل حظوظ النصر والاتحاد في التتويج ببطولة دوري جميل، يجعل كل فريق يقاتل من أجل التتويج ببطولة كأس ولي العهد.

ويمكن متابعة اللقاء على قناة “mbc pro sport 1” بتعليق فارس عوض، ولمشاهدة القناة على القمر الصناعي عرب سات، يمكن ذلك من خلال التردد 12341 ومعدل ترميز 27500 واستقطاب أفقي ومعامل التصحيح 3 \4.