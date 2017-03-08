من هنا.. مشوار وأرقام النصر والاتحاد قبل الوصول لنهائي كأس ولي العهد

المواطن ـ محمد سلام

يحتضن ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، المباراة المرتقبة التي تجمع فريقي النصر والاتحاد في نهائي كأس ولي العهد، وذلك مساء يوم الجمعة في تمام الساعة 20.35.

اللقاء يُنتظر أن يكون مثيرًا بين الفريقين الكبيرين، كونها مباراة نهائية والفوز بها يضمن تحقيق إحدى بطولات الموسم الرياضي، كذلك فإن تضاؤل حظوظ النصر والاتحاد في التتويج ببطولة دوري جميل، يجعل كل فريق يقاتل من أجل التتويج ببطولة كأس ولي العهد.

ونرصد في السطور التالية مشوار كل فريق حتى الوصول إلى المباراة النهائية..

نبدأ مع النصر، صاحب الملعب، حيث بدأ المشوار من دور الـ32 محققًا الفوز على النجوم بثلاثية نظيفة سجلها حسن الراهب “هدفين” وأحمد العكاش، وفي دور الـ16 تغلب النصر على الوطني بنتيجة 3 ـ 1، وحملت أهدافه توقيع ربيع سفياني وبرنو أوفيني وحسن الراهب.

في دور ربع النهائي تغلب النصر على الوحدة بهدف دون رد سجله محمد السهلاوي، وفي الدور قبل النهائي عبر العالمي عقبة منافسه التقليدي نادي الهلال بالفوز 2 ـ 0، بتوقيع محمد السهلاوي ومارين توماسوف.

وننتقل إلى الاتحاد، الذي لعب في دور الـ32 مع فريق الجيل وفاز بصعوبة بنتيجة 3 ـ 2، وأحرز أهدافه فهد المولد وكارلوس بيلانويفا وعمار الدحيم، وفي دور الـ16 انتصر الاتحاد بصعوبة على القادسية بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي 1 ـ 1، وسجل هدف العميد كارلوس بيلانويفا.

في دور الثمانية فاز الاتحاد على الباطن بهدف دون رد سجله فهد المولد، وفي مواجهة نصف النهائي تغلب الاتحاد على غريمه التقليدي النادي الأهلي في مباراة مثيرة، وفاز 3 ـ 2 وجاءت أهدافه عن طريق أحمد العكايشي ومحمود كهربا وفهد المولد.

سجل لاعبو النصر خلال مشوارهم في البطولة 9 أهداف، واستقبلت شباكه هدفًا وحيدًا، فيما أحرز لاعبو الاتحاد 8 أهداف واستقبلت الشباك الاتحادية 5 أهداف.