من هنا يبدأ طريقك للتقديم على برنامج المعهد التقني لخدمات البترول

المواطن ـ خالد الأحمد:

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن فتح باب التقديم والتسجيل على برنامج دبلوم المعهد التقني السعودي لخدمات البترول (بنين)، لمدة عامين، والمنتهي بالتوظيف مع إحدى الشركات الرائدة في قطاع صناعة الزيت والغاز.

وأوضحت أنَّ ذلك بفرعيه بالدمام والخفجي، وفق الشروط التالية:

أن يكون المتقدم سعودياً. متخرجاً من المدارس الثانوية/ مساق علمي. أن يكون المتقدم متخرجاً من المدارس الثانوية وحاصل على متوسط معدل تراكمي قدره 70% كحد أدنى. أن يكون المتقدم حاصلاً على مستوى قياس بمعدل 60% كحد أدنى. ألا يكون المتقدم قد حصل سابقاً على إعانة مالية من صندوق تنمية الموارد البشرية. يجب أن يكون عمر المتقدم أقل من 23 عامًا. ألا يكون المتقدم ملتحقا بأي عمل عند تقديمه. يجب أن يكون المتقدم لائقًا طبيًا.

وأشارت إلى أنَّ مميزات التدريب تشمل:

تأمين طبي.

سكن داخلي مؤثث، ووسائل نقل. التسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية. مكافأة شهرية أثناء التدريب بحد أدنى قدرها 3000 ريال. دبلوم معتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأبرز المعهد أن التسجيل يبدأ عند الساعة الثامنة من صباح يوم الأحد 1438/06/27هـ الموافق 26 أذار/مارس 2017م، وينتهي التسجيل عند الساعة الثالثة عصراً يوم الخميس 1438/08/01هـ الموافق 27 ابريل 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يمكنك الدخول من هنا.