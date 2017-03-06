مهرجان أبها للتسوق يستقبل زواره أواخر الشهر الحالي ببرامج للأسرة والطفل

المواطن – سعيد ال هطلاء – عسير

أعلن نائب المدير العام مدير إدارة المهرجانات والمعارض مدير مهرجان أبها للتسوق إبراهيم بن محمد الجارالله عن موعد انطلاق مهرجان أبها للتسوق والمعرض المصاحب، والذي تنظمه شركة ستار لتنظيم المعارض والمهرجانات، حيث يُقام معرض استثنائي بمناسبة اختيار مدينة أبها عاصمة للسياحة العربية لهذا العام وذلك يوم الأحد ٢٦ جمادى الآخرة بمركز أبها الدولي للمعارض لمدة شهر كامل.

وذكر الجارالله أن إقامة هذا المعرض يأتي بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية، ورؤيته الدائمة لتفعيل دور المعارض والمهرجانات على مدار العام.

وأكد أن هذه المناسبة الكريمة استدعت إقامة معرضين تحمل في مضمونها روزنامه من الفعاليات والبرامج للأسرة والطفل وبما يتوافق مع تطلعات مرتادي وزوار حدث مهرجان أبها السنوي خلال ١٨ عاماً، حيث كان المهرجان خلالها البوابة الاقتصادية الأولى للشركات العالمية والوطنية لمنطقة عسير.

واختتم الجارالله تصريحه قائلاً: من واجبنا تفعيل دور المهرجانات والمعارض كوننا من الرائدين في هذا المجال على مستوى المملكة بذات الوقت، واعداً الجميع بتقديم كل ما هو جديد من الفعاليات والبرامج الممتعة للعائلة، وبأنه سيكون هنالك العديد من الجوائز القيمة للزوار.