مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يعزز موروث الأدب الشعبي بالجائزة الأكبر بالمنطقة

المواطن ـ الرياض:

فتحت جائزة الملك عبدالعزيز للأدب الشعبي، إحدى فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، صباح الاثنين 14 / 6 / 1438هـ، باب التسجيل الإلكتروني للراغبين في التسجيل في فروع الجائزة الثلاثة، عبر الموقع الإلكتروني www.alaibilfestival.com/adab.

وأبرز المتحدث الرسمي للمهرجان الدكتور طلال بن خالد الطريفي، في شأن الجائزة الأكبر في المنطقة، أنّه “تتربع المملكة العربية السعودية بشعرائها، ومشهدها الثقافي المتنوع، على قمة منصة الإبداع، عبر جهودها المتواصلة في دعم حركة الأدب العربي، ضمن العمل المؤسساتي المنظم، وتسخير الإمكانات المادية والمعنوية لخدمة المنتجات الأدبية الثرية والأصيلة، ومن ذلك مهرجان عكاظ السنوي، الذي يخدم الإرث اللغوي الفصيح ويعظم دوره ويثري جوانبه”.

وبيّن الطريفي أنّه “تتكامل جائزة الملك عبدالعزيز للأدب الشعبي بفروعها الثلاثة (الشيلات، والنظم، والمحاورة)، التي يقدمها مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، مع هذه الجهود لإبراز القيمة الحضارية للأدب في سلم القيم الحضارية التي تعيشها المملكة العربية السعودية”.

وعن هذه الخطوة، أوضح أنَّ “التسجيل الإلكتروني شرط أساسي للمشاركة في أولى مراحل أكبر جائزة في الأدب الشعبي عرفتها المنطقة، تخدم فنونه وشعراءه ومكتبته الصوتية وحضوره الأدبي، عبر إجراءات مدونة في الموقع، ومنها أن يرفع الراغب في المشاركة مقطعاً صوتياً في الشيلات والنظم، بينما يقتصر التسجيل في المحاورة على تسجيل الاسم فقط كمرحلة أولى”، مشيرًا إلى أنّه “أتاحت الجائزة للمرأة المشاركة في فرع النظم، لكنها لا تقبل أن يشارك شاعر في أكثر من فرع”.

وفي شأن نوعية المشاركين وجنسياتهم، كشف أنَّ ” التسجيل في الجائزة مفتوح لجميع الشعراء من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي”.

ودعا الراغبين إلى “سرعة التسجيل عبر الموقع المنشور بدءاً من اليوم الاثنين وحتى نهاية يوم الأربعاء المقبل 15 جمادى الآخرة الموافق 15 آذار/مارس الجاري، وذلك رغبة من إدارة المهرجان لخدمة الإبداع والتميز في المنطقة واستظهار الموروث الأدبي الذي كان أول وسيلة لتوثيق تاريخ المنطقة وأحداثها”.

وعن جوائز الفعالية، أوضح الطريفي أنّه “تسعى الجائزة لخلق منافسة مميزة من خلال عدد من الجوائز الضخمة والأعلى في قيمتها في تاريخ الأدب الشعبي في منطقة الخليج والعالم العربي، والأعلى على مستوى العالم في الأدب”.

وأضاف، جاءت الجوائز المخصصة للمراتب الثلاثة الأولى في كل فرع كالتالي:

الفرع الأول:

الشيلات:

جائزة المركز الأول ( 5 ) ملايين ريال سعودي.

جائزة المركز الثاني (2) مليون ريال سعودي.

جائزة المركز الثالث (مليون ) ريال سعودي .

الفرع الثاني:

المحاورة:

جائزة المركز الأول ( 5) ملايين ريال سعودي.

جائزة المركز الثاني (2) مليون ريال سعودي.

جائزة المركز الثالث مليون ريال سعودي .

الفرع الثالث:

النظم:

جائزة المركز الأول ( 5 ) ملايين ريال سعودي.

جائزة المركز الثاني (2) مليون ريال سعودي.

جائزة المركز الثالث (مليون) ريال سعودي.

وكشف المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، عن الشريك الإعلامي لجائزة الملك عبدالعزيز للأدب الشعبي، مبيّنًا أنّه “دخلت الجائزة مع قناة mbc الواسعة الانتشار في شراكة إعلامية، لبث حلقات تصفيات الجائزة مسجلة، والنقل الحصري المباشر للحلقة النهائية، التي سيتحدد فيها الفائزون التسعة”، مبرزًا “التعاون المثمر والجاد الذي لقيته الجائزة الكبرى من إدارة الـ mbc للوصول إلى رسالة راقية ومنتشرة لدلالات الجائزة التراثية وقيمتها الأدبية”.

وفي السياق ذاته، دعت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل من خلال المتحدث الرسمي المسجلين والمسجلات في فروع المسابقة إلى الحفاظ على الهوية الفريدة والمتميزة للمملكة العربية السعودية، وقيمها الحضارية، وتراثها الثقافي، في مشاركاتهم، بما يوطد العلاقة بين الإنسان العربي ومآثره الفكرية والأدبية.