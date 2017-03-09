مواطنات يطالبن مصرف الراجحي بافتتاح فرع نسائي بالعرضيات

المواطن ـ عبدالله النخالي ـ العرضيات:

طالبت مجموعة سيدات في محافظة العرضيات، مصرف الراجحي، بافتتاح فرع نسائي، ليسهل عليهن إنهاء معاملاتهن المصرفية.

وأبرزت المواطنات أنَّ “مراجعة المصرف أمر حتمي لهن، عند الرغبة في فتح حسابات جديدة، أو تجديد بطاقات الصراف، أو أي عمليات أخرى، لاسيما أنَّ الحسابات المصرفية أصبحت ضرورة مُلِّحة، سواءً لمستفيدات الضمان الاجتماعي، أو طالبات الجامعة، أو الموظفات في قطاع التعليم والصحة، ويحتجن إلى مراجعة المصرف باستمرار، قد تكون وتيرته يومية”.

وأشرن إلى أنَّ “افتقاد المحافظة إلى فرع نسائي جعلهن يراجعن الفرع الوحيد المكتظ بالرجال في صالات الانتظار، مما سبب لهن إحراجًا كبيرًا عند القيام بإجراء أي عملية على مرأى من مراجعي المصرف”.

وناشدن الإدارة العامة لمصرف الراجحي بإعطاء الموضوع أهمية، وأخذه بعين الاعتبار، وسرعة افتتاح فرع للسيدات، بغية تسهيل معاملاتهن المصرفية، لاسيما أنَّ المحافظة يوجد بها آلاف الموظفات والطالبات، وعدد كبير من مستفيدات الضمان الاجتماعي، ويحتجن مراجعة المصرف بصورة مستمرة.