موبايلي ترعى مؤتمر الشرق الأوسط للسعات 2017

المواطن – الرياض

أعلنت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) عن رعايتها لمؤتمر الشرق الأوسط للسعات “Capacity Middle East Event 2017 in Dubai ” والذي تنعقد فعالياته من تاريخ 7 إلى 9 مارس بمدينة دبي، الإمارات العربية المتحدة.

وتشارك “موبايلي” في هذا الاجتماع لعرض خدماتها الدولية المتميزة بالإضافة إلى الاطلاع على آخر التطورات في خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وتبادل الخبرات مع العديد من المشاركين، إضافة إلى استعراض حضورها الكبير في إبراز العديد من الخدمات الاستراتيجية التي أطلقتها بالتعاون مع مشغلين دوليين مثل خدمات الربط المتقدم، والتجوال الدولي.

كما تشارك الشركة بشكل فعّال في الكابلات البرية والبحرية الإقليمية، كان آخرها تدشين الكيبل البحري القاري AAE-1 (آسيا – أفريقيا – أوروبا)، والذي يبلغ طوله أكثر من 25 ألف كيلومتر ويربط دول الشرق الأقصى بأوروبا مرورًا بالشرق الأوسط وأفريقيا، وهو ما يعزز من امتلاك سعات هائلة من البيانات ويسهم في تبادل الحركة الهاتفية الدولية وخدمات البيانات والانترنت بأقل نسبة تأخير ممكنة وبسعات نقل عالية، إضافة إلى امتلاكها شبكة ألياف ضوئية تعتبر واحدة من أكبر وأحدث الشبكات في المملكة العربية السعودية.

ويعد هذا المؤتمر أحد أكبر التجمعات لمقدمي خدمات النواقل الدولية ومبيعات مشغلي الاتصالات وتقنية المعلومات في المنطقة، حيث يحضرها –في العام الثاني عشر لها- ما يزيد على 1000 مشارك من 46 دولة حول العالم، وتستحوذ على اهتمام نخبة من التنفيذيين وكبار مسؤولي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمنطقة.

كما يعتبر هذا المؤتمر أحد أهم المنصات التي يتم من خلالها مناقشة تحديات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتحديدًا فيما يخص أسواق المشغلين والسعات الدولية والكابلات القارية التي تسهم بشكل كبير في سهولة حركة الإنترنت حول العالم، وبحضور العديد من ممثلي المشغلين ومزودي الخدمات بالمنطقة والعالم، وتهدف الشركات من خلاله إلى عرض التجارب وبحث طرق تطوير الخدمات إلى جانب إيجاد فرص التعاون مع شركاء جدد وعقد شراكات في مجال الخدمات الصوتية ونقل البيانات ومبيعات الجملة.

ويثري حضور موبايلي المميز في العديد من الفعاليات الإقليمية رؤيتها الاستثمارية وقدرتها على تطوير الفرص التي تعمل عليها بالإضافة إلى بلورة الفرص الجديدة للاستثمارات وإزالة الصعوبات وتلافي الأخطاء الأمر الذي جعلها نموذجًا مثاليًا للنجاح في قطاع الاتصالات.